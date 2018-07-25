شاهد قميص نادي الهلال السعودي الجديد (صور)

كشف نادي الهلال السعودي عن قميص الفريق الكروي الأول الجديد، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال على موقع “تويتر” صورًا للقميص الجديد تحت كلمتين فقط “فخامة الزعيم”.

وأشار نادي الهلال إلى أن القميص سيتم طرحه في الأسواق للجماهير غدًا الخميس.

ونجح الهلال في خطف لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وخسر لقب دوري أبطال آسيا في المباراة النهائية.