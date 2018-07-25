رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتحرر من الديون الخارجية بإنهاء جميع قضاياه لدى الفيفا (صور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي إنهاء أحد أكثر العقبات التي تعترض مسيرة النادي وتهدد مستقبله، حيث تمت تسوية كافة قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية ضد النادي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا قال فيه: إن الإدارة نجحت في تسوية كافة قضايا الديون الخارجية على نادي الاتحاد في الفيفا، وإغلاق قضية المدرب الروماني فيكتور بيتوركا ضد النادي.

وأشار “الاتحاد” في بيانه إلى أن لجنة من النادي قامت بزيارة “فيفا” لحصر القضايا المتعثرة، حيث التزمت إدارة النادي أمام مسؤولي “فيفا” بحل جميع القضايا ومعالجتها بشكل سريع.

وأكد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، أن الدعم غير المحدود من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هو ما شجع النادي على إغلاق الملف والتحرر من الديون الخارجية.

وفور انتهاء القضايا تأكدت مشاركة نادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا بالنسخة القادمة بعد الانتهاء من كافة الديون الخارجية على النادي.