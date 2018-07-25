فواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي يرد على تقارير تجدد إصابته القديمة (فيديو)

طمأن فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، جمهور فريقه، بعد الفحوصات التي أجراها مؤخرًا على موضع إصابته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الفحوص الأولية أظهرت تجدد إصابة الحارس القديمة، وقد تبعده عن مباراة الهلال على كأس السوبر السعودي، ومواجهة الوصل الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال.

فواز القرني يطمئن الجمهور على موضع اصابته ????????. pic.twitter.com/yDYqgI2K8l — حسام الجهني (@_h2mh) July 25, 2018

وقال القرني في فيديو تداوله الجمهور على موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “الأمور طيبة وكانت مجرد فحوصات استعدادًا للموسم الجديد، ومجرد فحص على مكان الإصابة القديمة، الأمور طيبة وناقص فقط تقوية على العضلات، وسأبدأ الموسم مع الفريق”.

وكان فواز القرني قد تعرض لإصابة في الفخذ أدت إلى غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع الجهاز الطبي إلى إجراء فحوصات طبية لحارس العميد الأساسي لتحديد مصيره.

وأربكت إصابة القرني، حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إذ كان يسعى إلى ىتجهيزه جيدًا قبل انطلاق الموسم المقبل.