إعلامي إسباني: ناديي الأهلي والهلال السعودي في مفاوضات متقدمة مع سمير نصري (صورة)

كشف الإعلامي الإسباني رومين كوليت عن اهتمام ناديي الهلال والأهلي السعوديين بضم اللاعب الفرنسي سمير نصري وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الإعلامي الإسباني أن مفاوضات الناديين متقدمة مع اللاعب الذي كانت تقارير سابقة قد أشارت لاقترابه من نادي بيراميدز المصري.

اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا وكان يلعب في الدوري التركي مع أنطاليا سبور علمًا بأنه سبق له اللعب مع مارسيليا وآرسنال ومانشستر سيتي.

وكان سمير نصري البالغ من العمر 31 عامًا قد بدأ موسم 2018 في صفوف نادي أنطاليا سبور التركي قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي في يناير الماضي، وكان قريبًا من التوقيع مع لاس بالماس الإسباني في صفقة انتقال حر، لكن اللاعب الآن لن يتمكن من استئناف مسيرته إلا مع حلول يناير 2019 بسبب قضائه عقوبة المنشطات.