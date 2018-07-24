نادي الشباب السعودي يعلن رسميًا ضم البرازيلي لويز أنطونيو 

أعلن نادي الشباب السعودي التوقيع رسميًا مع البرازيلي لويز أنطونيو بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، فإن اللاعب يجيد مركز لاعب الوسط المدافع وسيلتحق بمعسكر الفريق المقام في سلوفينيا علمًا أن التعاقد لموسمين.

وقدمت إدارة الشباب بالغ شكرها للمستشار تركي آل الشيخ على تكفله بهذه الصفقة.

وكانت إدارة الشباب قد تعاقدت مؤخرًا مع البرازيلي ويرجيتون دور روساريو الشهير بـ”صوماليا”، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي.