نادي النصر السعودي يكتسح نيوشاتل السويسري برباعية نظيفة (فيديو)

أمطر نادي النصر السعودي، شباك غريمه فريق نيوشاتيل السويسري بأربعة أهداف، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وأحرز أهداف النصر كل، من: “سلطان الغنام، وعوض خميس، وخالد الشويع، ومحمد الشهراني”، في المباراة الودية الثانية للنصر في معسكره الخارجي.
ونجح النصر في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.
#فيديو_النصر ????||
هدف #العالمي الأول في مباراة #النصر_نيوشاتيل_السويسري || سلطان الغنام pic.twitter.com/v7xzXhn9MF
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول والذي انتهى بتقدم نادي النصر بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني واصل العالمي ضغطه القوي، ونجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عوض خميس في الدقيقة 48.
#فيديو_النصر ????||
هدف #العالمي الثاني في مباراة #النصر_نيوشاتيل_السويسري || عوض خميس pic.twitter.com/K9zQw9HFKH
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
وسجل النصر ثالث أهدافه عبر اللاعب خالد الشويع في الدقيقة 68، واختتم اللاعب محمد الشهراني رابع الأهداف لنادي النصر في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
#فيديو_النصر ????||
هدف #العالمي الثالث في مباراة #النصر_نيوشاتيل_السويسري || خالد الشويع pic.twitter.com/Um5LQt1tkd
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
#فيديو_النصر ????||
هدف #العالمي الرابع في مباراة #النصر_نيوشاتيل_السويسري || محمد الشهراني pic.twitter.com/Fcj3RpZ4bX
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
ولم ينجح نادي نيوشاتيل بخلق أي فرص هجومية على مرمى النصر.