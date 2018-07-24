نادي النصر السعودي يكتسح نيوشاتل السويسري برباعية نظيفة (فيديو)

أمطر نادي النصر السعودي، شباك غريمه فريق نيوشاتيل السويسري بأربعة أهداف، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وأحرز أهداف النصر كل، من: “سلطان الغنام، وعوض خميس، وخالد الشويع، ومحمد الشهراني”، في المباراة الودية الثانية للنصر في معسكره الخارجي.

ونجح النصر في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول والذي انتهى بتقدم نادي النصر بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني واصل العالمي ضغطه القوي، ونجح في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عوض خميس في الدقيقة 48.

وسجل النصر ثالث أهدافه عبر اللاعب خالد الشويع في الدقيقة 68، واختتم اللاعب محمد الشهراني رابع الأهداف لنادي النصر في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ولم ينجح نادي نيوشاتيل بخلق أي فرص هجومية على مرمى النصر.