الروماني ميهاي بينتيلي يورّط نادي الهلال السعودي في غرامة ضخمة 

كشفت تقارير صحفية رومانية على أن ميهاي بينتيلي، محترف نادي الهلال السعودي السابق، نجح في كسب قضيته ضد “الزعيم” في الفيفا، حيث حكمت له محكمة “الكاس” الرياضية، بالحصول على مبلغ مليوني يورو.

وكان اللاعب قد انضم للهلال في صيف 2014 بعقد مدته عامان، قادمًا من ستيوا بوخارست، إلا أن إدارة الهلال استغنت عنه بعد مرور نحو 6 أشهر من انضمامه، فتقدم بشكوى للفيفا للحصول على مستحقاته.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، التابعة للفيفا، قد حكمت في وقتٍ سابق للاعب، إلا أن الهلال استأنف، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي غير القابل للاستئناف.

وكان بينتلي قد انضم للهلال من ستيوا، بتوصية من الروماني ريجيكامب، مدرب الهلال وقتها، والحالي للوحدة، إلا أن هزيمة الهلال أمام سيدني في نوفمبر 2014 أشعلت الأوضاع في النادي السعودي، وتم تغيير الأجانب وإدارة النادي وقتها، ورفع بعدها قضية على نادي الهلال للمطالبة بمستحقاته.