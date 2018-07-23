نادي الفتح السعودي يتعاقد مع حارس أوكراني (صور)

أعلن نادي الفتح السعودي، الإثنين، تعاقده، رسميًا، مع حارس المرمى ماكسيم كوفال، قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وكتب الفتح، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الإثنين:”بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أبرمت إدارة نادي الفتح رسميًا مع حارس نادي دينامو كييف الأوكراني ماكسيم كوفال عقد إعارة لموسم واحد مع أفضلية التجديد”.

ولم يكشف الفتح السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة.

ولعب كوفال البالغ من العمر (25 عامًا) لأندية دينامو كييف، وديبورتيفو لاكورونيا، كما مثّل منتخبات أوكرانيا في المراحل السنية المختلفة من 17 عامًا حتى المنتخب الأول.

#الفتح يتعاقد مع حارس ” دينامو كييف ” الأوكراني ” ماكسيم كوفال . pic.twitter.com/prqV45HVSZ — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) ٢٣ يوليو ٢٠١٨