عقبة تعرقل تعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي جوناس

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، عن العائق الذي يعرقل إدارة الزعيم، من التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوناس غونسالفيس أوليفيرا، أفضل هدافي بنفيكا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وبحسب المصدر فإن هناك شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب مع بنفيكا يصل إلى 14 مليون يورو، يتعين على الهلال دفعها حال رغبته في التعاقد مع اللاعب، لأن إدارة بنفيكا ترفض التفريط فيه.

وشارك جوناس، البالغ من العمر 34 عامًا، في 30 مباراة الموسم الماضي، وسجل 34 هدفًا وصنع 6، وأضاع 12 فرصة محققة.

ولعب جوناس مع بنفيكا 4 مواسم سجل فيها 122 هدفًا.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال تكثف مفاوضاتها لأجل الحصول على مهاجم، وفاوضت نجمي بشكتاش التركي، الألماني ماريو غوميز والإسباني ألفارو نيغريدو، وهناك أنباء عن مفاوضات مع الهولندي باست دوست.