هل يرحل ريفاس عن نادي الهلال السعودي رغم تألقه في وديات “الزعيم”؟

كشفت تقارير صحفية عن تقدم البرتغالي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، بطلب إلى الإدارة برئاسة سامي الجابر، للاستغناء عن المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الاثنين، فقد أكد الجهاز الفني عدم الحاجة الفنية للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة عرضت اللاعب على قائمة الراحلين قبل عدة أيام، وتلقّى -بالفعل- عدة عروض من بعض الأندية السعودية، بالإضافة إلى عرضين خليجيين، ولا تزال الإدارة تدرس العروض المناسبة لانتقاله أو إعارته.

وتألق اللاعب بشدة خلال المباريات الودية التي يخوضها الفريق في معسكره المقام في النمسا، إذ نجح في إحراز هدف ضد رادوملي النمساوي في الدقيقة الـ 54 وبطريقة رائعة.

منبركم يقدم لكم ملخص مختصر لـ اللقاء الودي لـ الهلال 3 × 0 رادمولي. pic.twitter.com/8BJtOtHO0n — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) July 22, 2018

يذكر أن ريفاس لعب في الدوري السعودي بقميص الاتحاد، قبل أن ينتقل لنادي الشارقة الإماراتي، قبل أن يعود للدوري السعودي عن طريق بوابة الهلال.

ومنذ قدوم الفنزويلي لنادي الهلال، خاض 23 مباراة بقميص “الزعيم” في الدوري هذا الموسم، أحرز خلالها 7 أهداف فقط.