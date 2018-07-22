ماريتيمو البرتغالي يقدم لاعبه السعودي عبدالله الجوعي

قدّم نادي ماريتيمو البرتغالي، الأحد، لاعبه الجديد، المحترف السعودي عبدالله الجوعي للجماهير، ووسائل الإعلام.

وأعلن عبدالله الجوعي، البالغ من العمر 23 عامًا، انضمامه إلى ماريتيمو في مارس الماضي، بعقد مدته 3 مواسم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ماريتيمو، مقطع فيديو لعبدالله الجوعي يقدّم نفسه بصعوبة باللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية.

وعبّر الجوعي، اللاعب السابق لنادي الباطن السعودي، عن سعادته بالخبرة التي سيجنيها من اللعب لماريتيمو.

يشار إلى أن عبدالله الجوعي شارك في 30 مباراة مع نادي الباطن في دوري المحترفين السعودي على مدار الموسمين الماضيين، صنع خلالهما 3 أهداف.