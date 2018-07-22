الكشف عن شعار دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى السعودية (صورة)

دشنت رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد، حسابًا رسميًا على موقع التدوينات المصغر “تويتر”.

ويهدف الحساب إلى نشر أحدث أخبار ونتائج المسابقة المحلية.

كما كشفت الرابطة عن شعار الدوري، وقالت في بيان:”يسرنا أن نُدشّن الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان MSL1league، حيث سيتم بث أحدث أخبار ونتائج المسابقة، إلى جانب أخبار وأنشطة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان”.