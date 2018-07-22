نادي الهلال السعودي يهزم رادوملي السلوفيني استعدادًا للموسم المقبل (فيديو)

حقق نادي الهلال السعودي، فوزه الودّي الثاني، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2018 /2019.

وجاء فوز الهلال على منافسه رادوملي السلوفيني بنتيجة 3/0، بعد أيام من فوزه 5/0 على نادي رابيد لينز من النمسا.

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 16، ثم السوري عمر خربين في الدقيقة 33، والفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة 54.

وبدأ الهلال المباراة بتشكيلة جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

الدفاع: محمد البقعاوي، وألبرتو بوريا، ومحمد جحفلي، وحسن كادش.

الوسط: سالم الدوسري، وناصر الدوسري، وسلمان الفرج، وأشرف بنشرقي.

الهجوم: كارلوس إدواردو، وعمر خربين.

وفي الشوط الثاني قرر مدرب الهلال، خورخي جيسوس الاعتماد على تشكيلة مختلفة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، وعلي آل بليهي، وأحمد شراحيلي، وياسر الشهراني.

الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، محمد الشلهوب، أحمد أشرف.

الهجوم: أندريه كاريلو وجيلمن ريفاس.

يشار إلى أن الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بملاقاة منافسه الفيحاء، يوم 31 أغسطس.

#الهلال_رادوملي هدف كارلوس إدواردو الاول رائع ???? pic.twitter.com/PVCk4ONIst — اهداف الهلال (@ahdaf_Alhilal) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

#الهلال_رادوملي هدف عمر خربين بتنفيذ رائع من ركلة جزاء pic.twitter.com/RdEJ3Htdby — اهداف الهلال (@ahdaf_Alhilal) ٢٢ يوليو ٢٠١٨