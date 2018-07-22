نادي الوحدة السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع طارق حامد لاعب الزمالك

حسم نادي الوحدة السعودي، قضية التعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت أنباء قد ترددت عن تقديم نادي الوحدة عرضًا بـ3 ملايين دولار؛ من أجل التعاقد مع طارق حامد، خلال الفترة الحالية؛ بعد تقديمه مستوى مميزًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ونفى عبدالله خوقير، المشرف العام على الكرة في الفريق السعودي، الأنباء التي انتشرت عن مفاوضة الوحدة لنجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وقال خوقير في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية، إن كل ما أثير حول انضمام طارق حامد إلى صفوف الوحدة شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا: “لم ندخل في أي مفاوضات مع الزمالك لضم اللاعب”.

وأضاف: “نحن بصدد التفاوض لإتمام صفقتين من العيار الثقيل للاعبين من أصحاب المستوى العالي؛ لضمهما إلى صفوف الفرسان في الموسم الجديد، وإن شاء الله سيلتحقان بمعسكر الفريق في النمسا، خلال أسبوعين من الآن”.

ومن المقرر أن يخوض نادي الوحدة الذي يحترف في صفوفه محمد عواد حارس نادي الإسماعيلي السابق، 4 مباريات ودية: الأولى أمام نادي أودينيزي الإيطالي، والثانية أمام باير ليفركوزن الألماني، والثالثة أمام بورصا سبور التركي، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

ويفتتح الوحدة مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري السعودي بمواجهة الحزم، بينما يحل ضيفًا على الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية.