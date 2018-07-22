نادي الهلال السعودي يستهدف ضم رامون أبيلا مهاجم بوكا جونيورز 

كشفت تقارير أرجنتينية أن إدارة نادي الهلال السعودي أرسلت عرضًا لنظيرتها في بوكاجونيورز الأرجنتيني لضم المهاجم رامون أبيلا.

وبحسب صحيفة “TYC” الأرجنتينية، فإن عرض نادي الهلال وصل إلى 10 ملايين دولار، إلا أن إدارة البوكا ترى أن المبلغ المعروض لا يلبي طموحات الإدارة.

عدد من الصحف الأرجنتينية قالت، إن العوض السخي قد يجعل إدارة النادي الأرجنتيني تفكر كثيرًا وربما يزيد النادي السعودي من عرضه لإقناع إدارة النادي الأرجنتيني.

وخاض أبيلا مع البوكا في الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي 20 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 6 لزملائه.