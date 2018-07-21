أين سيلعب سالم الدوسري الموسم المقبل؟

يعيش اللاعب السعودي سالم الدوسري، نجم خط وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي، حائرًا، إذ لم يعرف أين سيلعب الموسم المقبل.

وقضى الدوسري النصف الثاني من الموسم الماضي في فياريال الإسباني، معارًا من نادي الهلال.

ووفقًا لصحيفة “عاجل”، فإن الدوسري، البالغ من العمر 26 عامًا، يرغب في مواصلة مسيرته الاحترافية الخارجية، خاصة مع رغبة فياريال في بقاء اللاعب الموسم المقبل.

من جهته، يرغب المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، في بقاء الدوسري، ويبدو أنه معجب بالإمكانيات التي يمتلكها اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن سالم الدوسري لم يفقد الأمل في تحقيق أمنيته في الاحتراف الخارجي، خاصة أن إدارة نادي الهلال لم تعلن موقفها الرسمي حتى الآن، وهو ما يعني أن باب الأمل لم يُغلق بعد في وجه الدوسري.