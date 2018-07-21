رسميًا.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع البيروفي كريستيان راموس (صور)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، تعاقده، رسميًا، مع المدافع البيروفي كريستيان راموس، بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنَّ إدارة النادي أنهت إجراءات ضم راموس بعقد لـ4 سنوات قادمًا من فريق فيراكروز المكسيكي.

ومن المقرر أن يخضع راموس للفحص الطبي قبل المشاركة في تدريبات العالمي استعدادًا للموسم المقبل.

يشار إلى أن راموس شارك في 69 مباراة دولية مع منتخب بيرو، سجل فيها 3 أهداف منذ العام 2009.

وسبق أن لعب راموس البالغ من العمر 29 عامًا، لأندية: أليانزا ليما، وخوان أريش من بيرو، وجيمناسيا لابلاتا من الأرجنتين، وإيميلك الكولومبي، وفيراكروز المكسيكي.

وفي 307 مباريات لراموس مع جميع الأندية سجل 12 هدفًا، وصنع مثلها، كما سجل 3 أهداف في 71 مباراة دولية مع بيرو.