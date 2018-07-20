نادي الاتفاق السعودي يضم الأوروغواياني رامون آرياس (صور)

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الجمعة، رسميًا، تعاقده مع اللاعب الأوروغواياني رامون آرياس، بعقد مدته 3 مواسم

وكتب الاتفاق على حسابه في موقع “تويتر”: “بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، المدافع الأوروغواياني رامون آرياس اتفاقي حتى 2021.

ولم يكشف الاتفاق عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر النادي السعودي عدة صور لآرياس، وهو يرتدي قميص الاتفاق.

وسبق لآرياس، البالغ من العمر 25 عامًا، اللعب مع أندية ديفينسور سبورتينغ وبينارول من أوروغواي، وليغا دي كويتو من الإكوادور، وبويبلا من المكسيك.

ويملك 9 أهداف فقط في 227 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولم يمثل منتخب أوروغواي الأول في أي مباراة، وشارك في أولمبياد لندن 2012.