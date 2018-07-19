نادي الاتحاد السعودي يفسخ عقده مع شركة “صلة” لهذا السبب (صورة)

قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة نواف المقيرن، فسخ عقد النادي مع “شركة صلة الرياضية” المسوق الحصري للنادي.

وأصدر نادي الاتحاد، اليوم الخميس، بيانًا قال فيه إنه تم تكليف لجنة الاستثمار بمهمة إنهاء التعاقد.

واستندت إدارة النادي في قرارها لتوصية من اللجنة القانونية في النادي التي توصلت إلى عدم التزام الشركة ببعض البنود الموقعة بينهما، الأمر الذي دفع الإدارة الاتحادية للتدخل والقيام بحقها القانوني في فسخ الاتفاقية.

وطلبت إدارة نادي الاتحاد من جميع الشركات الراغبة في الاستثمار التقدم مباشرة للجنة الاستثمار والتسويق بالنادي.