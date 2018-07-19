نادي الهلال السعودي يغير “هدفه” في سوق الانتقالات

أشارت تقارير صحفية محلية، إلى أن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين قد يتراجع عن التعاقد مع صانع ألعاب في حال الإخفاق في ضم لاعب بارز، وسيركز جهوده على التعاقد مع مدافع أجنبي رغم ضم الإسباني ألبرتو بوتيا.

وأكدت مصادر قريبة من النادي لصحيفة “الاقتصادية”، أن المدرب البرتغالي خورخي غيسوس ينوي ضم صانع لعب بناء على ترشيحاته لإدارة النادي وكذلك مدافعين في حال فشل المفاوضات مع صانع اللعب، حيث يرى أن الدفاع بحاجة إلى تدعيم رغم وجود بوتيا وعلي البليهي ومحمد جحفلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه النادي من ضم البيروفي أندريه كاريلو الذي يجيد اللعب على الجناح لينضم إلى بوتيا والحارس علي الحبسي والبرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين، فضلًا عن البحث عن مهاجم.

وقرر الجهاز الفني للهلال تأخير التعاقد مع اللاعب الأجنبي السابع حتى نهاية المباريات الودية، حيث ستتضح الرؤية حينها.

ورغم تراجع مستواه، الموسم الماضي، إلا أن فرصة بقاء الفنزويلي غلمين ريفاس أكبر من زميليه الأرجنتيني إزيكيل سيروتي والمغربي أشرف بنشرقي.

وعلى صعيد معسكره التدريبي الحالي في النمسا، تغلب الهلال على رابيد لينز النمساوي بخماسية نظيفة في أولى مبارياته الودية خلال المعسكر.

وسجل خماسية “الزعيم” كارلوس إدواردو هدفين وخربين هدفًا واحدًا ومثله فهد الرشيدي، بينما أحرز الهدف الخامس ريفاس.