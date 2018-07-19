ملخص وأهداف مباراة نادي الهلال السعودي ورابيد (فيديو)

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا وديًا كبيرًا على رابيد النمساوي بخمسة أهداف دون رد ضمن معسكر إعداد الفريق في النمسا، إذ يستعد الهلال لموسم جديد مكتظ بالتحديات الأسيوية والعربية والمحلية.

وشهدت المباراة عودة كارلوس إدواردو نجم الفريق الذي سجل هدفين.

وسجل كلا من عمر خربين وفهد الرشيدي وريفاس بواقع هدف لكل لاعب.

إلى ذلك، قال سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إنه مستمر مع الفريق خلال الموسم الجديد، كما أشار إلى تركيزه حاليًا على تقديم موسم جيد مع الأزرق.

ويخوض الهلال حاليًا، فترة إعداد الموسم الجديد برفقة المدرب جوزيه خيسوس.

وخاض الدوسري فترة احتراف على سبيل الإعارة بنادي فياريال الموسم الماضي.

وقال الدوسري خلال فيديو مع الإعلامي حمد الصويلحي، إنه يستعد جيدًا للموسم الجديد مع الهلال في إشارة إلى إغلاق ملف الاحتراف.

كانت مجلة ليفربول إكو رشحت سالم في تقرير لها حول الانتدابات التي قد يبرمها يورغن كلوب مدرب ليفربول.

إلى ذلك، أشارت تقارير صحافية محلية إلى أن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين قد يتراجع عن التعاقد مع صانع لعب في حال الاخفاق في ضم لاعب بارز وسيركز جهوده على التعاقد مع مدافع أجنبي رغم ضم الإسباني ألبرتو بوتيا.

وأكدت مصادر قريبة من النادي لصحيفة “الاقتصادية” أن المدرب البرتغالي خورخي غيسوس ينوي ضم صانع لعب بناء على ترشيحاته لإدارة النادي، وكذلك مدافعين في حال فشل المفاوضات مع صانع اللعب، إذ يرى أن الدفاع بحاجة إلى تدعيم رغم وجود بوتيا وعلي البليهي ومحمد جحفلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه النادي من ضم البيروفي أندريه كاريلو الذي يجيد اللعب على الجناح لينضم إلى بوتيا والحارس علي الحبسي والبرازيلي إدواردو ووالسوري عمر خربين فضلًا عن البحث عن مهاجم.

وقرر الجهاز الفني للهلال تأخير التعاقد مع اللاعب الأجنبي السابع حتى نهاية المباريات الودية إذ ستتضح الرؤية حينها.

ورغم تراجع مستواه الموسم الماضي إلا أن فرصة بقاء الفنزويلي غلمين ريفاس أكبر من زميليه الأرجنتيني إزيكيل سيروتي والمغربي أشرف بنشرقي.