نادي النصر السعودي يقترب من توقيع عقد رعاية مع “طيران الاتحاد”.. ويحسم صفقتين جديدتين

أشارت مصادر قريبة من نادي النصر السعودي أن إدارة النادي اقتربت من إتمام صفقة الرعاية مع شركة “طيران الاتحاد” لمدة أربعة أعوام مقابل 200 مليون ريال بواقع 50 مليون ريال لكل عام، فيما أغلقت ملف التوقيع مع طيران الإمارات، رغم الاتفاق معها مبدئيًا بمزايا عقد طيران الاتحاد نفسها.

ونفى نادي النصر قبل أيام الاتفاق مع طيران الإمارات.

وأشارت صحيفة “الاقتصادية” السعودية إلى أن المفاوضات بين إدارة النادي وشركة طيران الاتحاد تمضي على نحو جيد، حيث توصلا إلى اتفاق مبدئي، ولم تبق سوى تفاصيل صغيرة قبل توقيع العقد بشكل نهائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم طيران الإمارات بأن الشركة لا تنوي الاستثمار في الدوري السعودي، لعدم وجود سيولة لعقود الرعاية مكتفيًا برعاية الأندية الأوروبية الموجودة مسبقًا، وهي: ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وهامبورغ الألماني وأولومبياكوس اليوناني ونيويورك كزموس الأمريكي.

صفقات النصر

وبعيدًا عن عقود الرعاية، اقترب “العالمي” بشكل كبير من الاتفاق مع الأسترالي داني فوكوفيتش حارس مرمى غينك البلجيكي وكذلك المدافع الدولي البيروفي كريستيان راموس.

ويواصل الفريق معسكره الخارجي في سويسرا استعدادًا للموسم الجديد؛ لتعويض غيابه عن الألقاب الموسم الماضي.