حسين عبدالغني قائد نادي النصر السعودي السابق يوقّع عقود انضمامه إلى أحد (صور)

وقّع حسين عبدالغني لاعب نادي النصر السعودي السابق، اليوم الأربعاء، عقد انتقاله إلى نادي أحد رسميًا، قادمًا من فترة احتراف خارجية مع نادي فيريا البلغاري.

وكان نادي أحد قد أعلن في 11 يونيو الماضي، اتفاقه مع اللاعب، في صفقة تكفل بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

وأعلن نادي أحد أن التعاقد مع عبدالغني سيكون لمدة موسم واحد.

????| صـور من توقيع عقد اللاعب حسين عبدالغني . pic.twitter.com/8V7o3TJpU9 — نادي أُحـد (@OHOD1936) ١٨ يوليو ٢٠١٨

من جهة أخرى، أنهت إدارة أحد إجراءات التعاقد مع اللاعب معتز تمبكتي بنظام الإعارة، قادمًا من نادي الفيحاء لمدة موسم واحد.