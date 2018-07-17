نادي النصر السعودي ينفي توقيع عقود لرعاية الفريق الأول (صورة)

نفى نادي النصر السعودي ما تردد عن توقيع عقود رعاية مع إحدى الشركات الخليجية للفريق الأول.

وأصدر نادي النصر، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا عما تم تداوله عن توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات الخليجية.

وقال نادي النصر في بيانه إن: “الأنباء المتداولة غير صحيحة، مشددًا على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية”.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان، أن الإدارة تحرص على تقديم كل ما يليق بمكانة وجماهيرية النادي العالمي.

وأضاف: “النادي سيعلن خلال الأيام القادمة عن الراعي والذي تبلغ قيمة رعايته 200 مليون ريال”.

المتحدث الرسمي لنادي #النصر : لا صحة لما تردد في وسائل الإعلام من أخبار عن توقيع عقد رعاية مع أحدى الشركات الخليجية pic.twitter.com/eeyroABU6D — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٧ يوليو ٢٠١٨

كانت فضائية “العربية” قد أشارت إلى أن نادي النصر وقع عقود رعاية مع شركة “طيران الإمارات”، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات.