“طيران الإمارات” توقع عقود رعاية نادي النصر السعودي

وقع نادي النصر السعودي عقدًا استثماريًا مع شركة “طيران الإمارات”، لتكون راعيًا رسميًا للنادي، وفق ما أذاعته فضائية “العربية”.

وبات النصر أول نادٍ في الشرق الأوسط، ترعاه الشركة العملاقة منذ دخولها سوق الرعايات الرياضية.

وسينضم النصر إلى مجموعة أندية ترعاها الشركة الشهيرة، مثل ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، ونيويورك كوزموس الأمريكي وبنفيكا البرتغالي.

كما يحمل ملعب نادي آرسنال الإنجليزي اسم “ملعب الإمارات” منذ العام 2006، بالإضافة إلى رعايتها الرسمية لبطولات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.