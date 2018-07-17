نادي الوحدة السعودي يعلن رسميًا ضم علي النمر

أعلن نادي الوحدة السعودي رسميًّا إنهاء إجراءات ضم علي النمر، “كلاعب مواليد” قادمًا من نادي الشباب؛ وذلك بدعم من “تركي آل الشيخ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكان اللاعب قد انضمَّ إلى نادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف قبل أن تتم إعارته إلى نادي نومانسيا الإسباني.

وشارك النمر مع المنتخب السعودي في بطولة “خليجي 23″، التي استضافتها الكويت، وحصل في جائزة أفضل لاعب خلال مواجهة الإمارات، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات إنتقال النجم علي النمر قادماً من نادي الشباب .

وذلك بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.#الوحدة pic.twitter.com/2rq66zMFNh — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) July 17, 2018

يذكر أن الوحدة صعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما هبط الموسم قبل الماضي، وتمكن من الصعود مجددًا، بعدما توّج بطلًا لدوري الدرجة الأولى.

وأبرم الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، عددًا من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمّت صالح العمري وفيصل درويش ووليد باخشوين وعبد الله الزوري وعبد الإله العمري، بالإضافة إلى الفنزويلي أوتيرو والتركي تشولاك والبرازيليين جيليرمي وموراييس وفيرنانداو.

من جهة أخرى غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المعسكر الخارجي بالنمسا.