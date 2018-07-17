الفرنسي بافيتيمبي غوميز على رادار نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة لضم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم غالاطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث نادي الهلال السعودي لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد والدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب التقارير، فإن إدارة النادي التركي طلبت نحو 15 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، لذلك عرض الهلال استعارته مدة عام نظير 4 ملايين يورو.

اللاعب يبلغ من العمر 32 عامًا، وانتقل لناديه الحالي غالاطا سراي مقابل 3.5 مليون يورو، علمًا بأن قيمته السوقية تصل إلى 4 مليون يورو.

غوميز سبق له اللعب في أندية سانت إيتيان، وليون، مارسيليا الفرنسيين وسوانزي سيتي ونيوكاسل يونايتيد وغالاطا سراي.

وشارك صاحب الـ32 عامًا مع غالاطا سراي، منذ انضمامه لهم بداية الموسم المنصرم في 40 مباراة، أحرز خلالها 32 هدفًا وصنع 6 أُخر.