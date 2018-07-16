نادي النصر السعودي يقترب من التعاقد مع أحد حراس كأس العالم 2018

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن الإدارة قد اتفقت بالفعل مع حارس مرمى منتخب البيرو، بيدرو غاليسي على الانضمام للنادي في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر فإن الحارس سينضم للنادي السعودي مقابل مبلغ 4 ملايين دولار، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من ناديه المكسيكي دي فيراكروز.

الجدير بالذكر أن الحارس غاليسي شارك أساسيًا مع منتخب بلاده في المونديال وأبلى بلاءً حسنًا.

يذكر أن جماهير النصر قد طالبت كثيرًا بضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي بسبب تدني مستوى الحراس وعدم وجود الحارس البديل الكفء.