هل تعاقد نادي النصر السعودي مع النيجيري أحمد موسى؟

قالت تقارير صحفية سعودية، إن نادي النصر السعودي حسم صفقة النيجيري أحمد موسى جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب نيجيريا الأول.

وأكدت صحيفة سبورت السعودية بحسب مصادرها، أن موسى بات قريبًا للغاية من التوقيع الرسمي مع النصر، بعد حسم كل تفاصيل الصفقة.

وأعلن النصر، اليوم الإثنين، التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط.

وقال حساب دوري بلس، إن النصر في طريقه للإعلان عن صفقات مدوية وصفها بأنها ربما تكون أكبر من الدوري السعودي.

ونشر دوري بلس بعد التغريدة بدقائق صورة لأحمد موسى.

وقالت تقارير إنجليزية، قبل أيام، إن النصر قدم عرضًا ضخمًا لموسى.

وقدم اللاعب النيجيري مستويات ممتازة مع المنتخب النيجيري خلال كأس العالم الأخيرة، رغم خروج نسور نيجيريا من الدور الأول في مجموعة تضم كرواتيا والأرجنتين وأيسلندا.