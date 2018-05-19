نادي الهلال يتخلّص من 3 لاعبين (صور)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، رحيل 3 لاعبين، في نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لعبدالله الزوري، وكتب: “شكرًا على ما قدّمت للزعيم”.

وأضاف النادي:”ثمّنت إدارة نادي الهلال، الجهود الكبيرة التي بذلها الثنائي ماجد النجراني، وفيصل درويش، طوال فترة تواجدهما في النادي، إذ أبلغتهما بالبحث عن فرصة الانتقال إلى أحد الأندية، متمنيةً لهما التوفيق في المرحلة المقبلة”.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الزوري يرتبط بالانتقال إلى نادي الوحدة العائد إلى دوري المحترفين، في حين أن فيصل درويش قد يعود للرائد.

وعبدالله الزوري البالغ من العمر 30 عامًا، يلعب للهلال منذ العام 2007، لكنه شارك في 11 مباراة فقط بالدوري في آخر موسمين.

في حين لعب ماجد النجراني 9 مباريات مع الهلال منذ 2016، مقابل 31 مباراة لفيصل درويش منذ 2017.

يشار إلى أن الهلال هو حامل لقب الدوري في آخر موسمين.