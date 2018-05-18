نادي الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع ديفيد تيرانس هداف دانوبيو الأوروغوياني.. شاهد أهداف اللاعب

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضاتٍ جدية مع اللاعب ديفيد تيرانس هداف فريق دانوبيو الأوروغوياني، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجدير بالذكر أن اللاعب من مواليد عام 1994 وهو لاعب وسط مهاجم، حيث سبق له اللعب في أندية رنتيستاس وسنتياغو وانديريرز، ثم مؤخرًا دانوبيو. يجيد اللعب بقدمه اليسرى وتبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو. وأحرز حتى الآن 11 هدفًا في الموسم الحالي.

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وشارك اللاعب الموسم الحالي في 17 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع أربعة أهداف، حيث يلعب دانوبيو في المجموعة الأولى في البطولة المتوسطة المؤهلة لبطولة كلوسورا، وتضم مجموعة النادي كلًا من راسينغ وناسيونال وسيرو ورامبلا ووانديرييرس وليفربول وفينكس.

يذكر أن الهلال أعلن عن رحيل كل من سيروتي وريفاس وميليسي وأبقى على كل من الحبسي وإدواردو وعمر خريبين وأشرف بن شرقي.