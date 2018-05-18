سالم الدوسري قد يلعب مباراة ريال مدريد وفياريال (صورة)

يبدو أن الفرصة متاحة أمام سالم الدوسري ليكون ثاني لاعب سعودي يلعب في الدوري الإسباني، بعد أن أصبح فهد المولد أول لاعب يفعل ذلك مع ليفانتي.

ويستعد فياريال الذي يلعب له الدوسري لمواجهة ريال مدريد في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، غدًا السبت.

وتواجد اسم سالم الدوسري، لأول مرة، في قائمة فياريال المستدعاة لمواجهة ريال مدريد.

وانتقل سالم الدوسري (26 عامًا) إلى فياريال في سوق الانتقالات الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، بموجب شراكة بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري الإسباني.

كما كتب فريق فياريال عبر صفحته الناطقة باللغة عربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تدريبات مكثفة لسالم الدوسري مع فريقه استعدادًا للمباراة ضد ريال مدريد غدًا إن شاء الله! لا تفوتكم”.

تدريبات مكثفة ل @salem_d29 مع فريقه استعدادا للمباراة ضد ???? @realmadridarab غدا ان شاء الله! ???????? لا تفوتكم…

(على الساعة 20:45 بتوقيت اسبانيا / 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ) pic.twitter.com/E0TS41geJ1 — Villarreal CF Arabic (@Arab_Villarreal) May 18, 2018