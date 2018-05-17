مدرب الاتحاد السابق يرفض العودة للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن أن المدير الفني السابق لناديي الاتحاد والاتفاق، خوسيه بينات، رفض عرضًا للعودة للتدريب في الدوري السعودي بملايين الدولارات؛ بسبب رغبته في البقاء بالدوري التشيلي.

الجدير بالذكر أن المدرب يقود فريق يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي، حيث يحتل المركز الأول معه في المسابقة متفوقًا على أندية عريقة هناك، مثل يونيفرسيداد شيلي وكولوكولو ويونيون لا كاليرا وغيرها بعد مرور 13 جولة في المسابقة.

وسبق أن حصل المدرب بينات على لقب كأس ولي العهد مع الاتحاد قبل أن يرحل ويتولى مهمة الاتفاق، ومن بعد ذلك انتقل للتدريب في تشيلي وبوليفيا مع أندية أنتوفاغاستا وبوليفار على الترتيب، حيث حقق مع الأخير لقب الدوري في بلاده قبل أن ينضم للفريق التشيلي الحالي المرتبط معه بتعاقد حتى نهاية العام الحالي.

ورفض بينات العودة للتدريب في المنطقة العربية مفضلًا البقاء في القارة الأمريكية، حيث يرى أن كرة القدم هناك تدار بشكل أكثر احترافية، وأن المنظومة هناك تساعد على النجاح أكثر منها في الكرة العربية.