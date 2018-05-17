أبرز الخاسرين في قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2018

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رونارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن لائحة 23 لاعبًا الذين سيمثلون منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا بعد أقل من شهر، وشهدت وجود أبرز الأسماء التي شاركت في التصفيات.

ولم تتضمن لائحة رينار سوى 3 لاعبين من الدوري الاحترافي المغربي، وهم بدر بانون لاعب الرجاء، ورضا التكناوتي حارس اتحاد طنجة، والمهاجم أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان.

وكان عدد كبير من اللاعبين يحلمون بالتواجد في اللائحة النهائية وبعضهم شارك في عدد من مباريات المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم، كما تمت دعوتهم لفترات متقطعة.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز الخاسرين في لائحة هيرفي رينار:

وليد أزارو (الأهلي المصري).

رغم تألقه الكبير في الدوري المصري وفوزه بلقب الهداف، إلا أن المهاجم السابق للمنتخب المحلي المغربي لم يجد مكانًا في لائحة المدرب الفرنسي.

أشرف بنشرقي (الهلال السعودي).

شارك النجم السابق للوداد البيضاوي في المباراة الإقصائية الأخيرة أمام منتخب كوت ديفوار وكان من نجوم بطولة أفريقيا للمحليين، لكن احترافه في الهلال السعودي قضى على حلمه في لعب كأس العالم.

جواد الياميق (جنوة).

تواجد المدافع السابق للرجاء البيضاوي بشكل دائم في لائحة المدرب الفرنسي وكان ضمن نجوم المنتخب المحلي المتوج بأمم أفريقيا، لكن إصراره على الاحتراف في جنوة دفع ثمنه غاليًا؛ لأنه لم يلعب سوى المباريات الأخيرة لفريقه وأسقطه المدرب الفرنسي لغياب التنافسية.

يوسف العربي (الدحيل القطري).

هداف سابق للمنتخب المغربي وأحد أفضل الهدافين في آسيا حاليًا، لكنه ذهب ضحية قرار رينار بعدم دعوة لاعبي الدوريات الخليجية باستثناء نجم الجزيرة الإماراتي مبارك بوصوفة.

نبيل الزهر (ليغانيس).

يعتبر نبيل لزهر أحد أبرز اللاعبين المغاربة في الدوري الإسباني وقدّم مباريات كبيرة أمام كبار إسبانيا، إذ سجل في مرمى برشلونة على ملعب كامب نو وهو لاعب أساسي في فريقه ليغانيس أكثر من مواطنه نورالدين أمرابط الذي سيشارك في النهائيات.

لاعبو الدوري المحلي

أسقط هيرفي رينار عدة لاعبين من الدوري الاحترافي المغربي كانوا حاضرين جميع لوائح المدرب سابقًا وشارك بعضهم في مباريات رسمية وودية، أبرزهم لاعبا الوداد البيضاوي محمد الناهيري والحداد والسعيدي.