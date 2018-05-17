السعودية تستضيف السباق الافتتاحي في بطولة فورمولا E لموسم 2018/2019

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‭ ‬‬قال منظمون، اليوم الخميس، إن السعودية ستستضيف السباق الافتتاحي في بطولة فورمولا ئي لموسم 2018/2019 في ديسمبر المقبل.

وسيقام السباق في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقالت الجهة المنظمة للبطولة إنها توصلت لاتفاق لمدة 10 أعوام مع الهيئة العامة للرياضة بالمملكة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لموقع رابطة فورمولا ئي على الإنترنت: “تتطلع السعودية للمستقبل وفورمولا ئي تشكل المستقبل في رياضة المحركات”.

وأضاف “إنها تتفق تمامًا مع رؤية المملكة لعام 2030 وتعرض إمكانية استضافة سباقات من طراز عالمي في شوارع العاصمة لأول مرة في تاريخنا”.

وتابع بقوله: “يمكن للعائلات السعودية أن تستمتع بمشاهدة السباق وسيتم استغلال أرباح هذه الرياضة في ترك تأثير إيجابي بمجتمعنا”.