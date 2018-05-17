السعودية تتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا.. وهذا موقف بقية المنتخبات العربية

تقدم المنتخب السعودي ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي (الفيفا)، وذلك قبل أقل من شهر على خوض مباراة افتتاح كأس العالم أمام روسيا.

وتشارك السعودية ضمن المجموعة الأولى في المونديال، إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والجمهور ومصر وأوروغواي.

واحتل المنتخب السعودي المركز 67، في مايو/أيار الحالي، متقدمًا ثلاثة مراكز؛ بفضل نتائجه الجيدة في المباريات الودية التي يخوضها استعدادًا للمونديال، حيث تغلب على الجزائر ثم اليونان خلال معسكر في ماربيا بإسبانيا.

وشهد التصنيف استقرار باقي المنتخبات العربية المشاركة في المونديال في مراكزها، حيث ظل المنتخب التونسي في صدارة المنتخبات العربية في آسيا وأفريقيا بالمركز الـ14 برصيد 1012 نقطة، يليه المنتخب المغربي في المركز الـ42، ثم نظيره المصري في المركز الـ46.

وحافظ المنتخب السوري على المركز 76 دون أن يتراجع أو يتقدم، إذ هو نفس مركزه عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وكذلك ظلت الإمارات في المركز 81 دون تقدم أو تراجع عن الشهر الماضي.

وحافظت المنتخبات العشرة الأوائل على ترتيبها في التصنيف الشهري للفيفا، إذ جاء المنتخب الألماني في الصدارة، يليه منتخبات: البرازيل وبلجيكا والبرتغال والأرجنتين وسويسرا وفرنسا وإسبانيا وتشيلي وبولندا على الترتيب.

وهذا التصنيف قبل الأخير الذي سيصدر عن الفيفا قبل المونديال، حيث يصدر التصنيف الأخير قبل المونديال في السابع من يونيو/حزيران المقبل، قبل أسبوع واحد من البطولة التي تنطلق في 14 يونيو/حزيران، وحتى 15 يوليو/تموز المقبلين.