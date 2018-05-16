الفيفا يطلب من الاتحاد السعودي “معلومات إضافية” عن أزمة إيقاف فهد المرداسي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن مخاطبته للاتحاد السعودي وطلبه “معلومات إضافية”، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب “رشوة”.

وقال متحدث باسم الفيفا، إن الأخير “أخذ علمًا بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم”، وفقًا لما ذكرته “فرانس برس”.

وأضاف: “طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه “رشوة” من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ12 من مايو بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله “للمباحث الإدارية للتحقيق معه”.

وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثلاثاء، أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب “رشوة” لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.

وجاء في البيان: “إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (…) بادر رئيس نادي الاتحاد الأستاذ حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدًا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبًا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة”.

وأشارت إلى أن نادي الاتحاد رفع ما في حوزته إلى الاتحاد السعودي الذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة، أعلى سلطة رياضية في البلاد. وتواصلت الهيئة مع “الجهات المختصة”، ليتم بعد ذلك “التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك”.

وأكد البيان: “ثبوت التهمة” على المرداسي “بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة”، وعليه قررت اللجنة “حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة”.

كما أوصت اللجنة الاتحاد السعودي بأن “يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي”.

ويعد المرداسي (32 عامًا) من أبرز الحكام الرئيسين السعوديين، ونال الشارة الدولية عام 2011، وقاد مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016 وكأس القارات 2017.