الكشف عن أسباب تأجيل تجديد سييرا تعاقده مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحافية، أن الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي أجَّل تجديد إدارة نادي الاتحاد السعودي لعقد التشيلي، خوسيه سييرا، مدرب الفريق، في ظل رفض الأخير تخفيض المبلغ.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، فإن الاتحاد اتَّفق مع سييرا على التجديد مع تحسين قيمة عقده، وبعض ميّزات العقد السابق، لكنَّ محاولة الاتحاديين تخفيض قيمة الشرط الجزائي قوبلت بالرفض من قِبل المدرب التشيلي، الذي طلب زيادة قيمة الشرط، وفضَّل المغادرة إلى بلاده لقضاء إجازة مع عائلته، في الوقت الذي يُنتظر أن توافق فيه إدارة النادي على مطالبه لإنهاء مسألة تجديد عقده.

إلى ذلك، قالت نفس التقارير إن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من التعاقد مع أربعة لاعبين محليين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بتوصية من اللجنة الفنية المكونة من خميس الزهراني وحسين الصادق لاعبي الفريق السابقين، واللاعبون هم: حسن كاش لاعب الهلال، وحسن معاذ لاعب الفيحاء المعار إلى نادي الشباب، وعلي الزقعان لاعب الفتح، ونايف هزازي لاعب القادسية.

ووضعت اللجنة الفنية الكولومبي دييغو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلي، ضمن أبرز المحترفين الأجانب الذين ترغب في انضمامهم إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.