الاتحاد السعودي يعلن رسميًا شطب الحكم فهد المرداسي ورفع القرار لـ”فيفا”

أعلن الاتحاد السعودي رسميًا شطب الحكم فهد المرداسي بعد ثبوت تورطه بطلب رشوة لمساعدة نادي الاتحاد للفوز بكأس الملك، مع رفع القضية إلى “فيفا” لشطبه من قائمة حكام كأس العالم.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق تقرر حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ "الفيفا" بالقرار. pic.twitter.com/d8EGD5jTBp — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 15, 2018

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، مساء يوم الثلاثاء: “لجنة الانضباط والأخلاق تقرر حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ “الفيفا” بالقرار”.

وأضافت: “إثر تعيين المرداسي لإدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بين الاتحاد والفيصلي، بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدًا وجود دلائل لديه بقيام المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبًا الحصول على مبلغ غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز في المباراة”.

وأضاف البيان: “وبعد أن رفع رئيس نادي الاتحاد ما في حوزته من محادثات نصية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم قام الاتحاد بالرفع لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أبلغ بدوره الجهات المختصة بالتفاصيل ليتم على أساسه التحفظ على الحكم، وتحويله إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة، وعلى إثر التحقيقات تسلم الاتحاد السعودي تقرير الجهات المختصة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حيث تضمن التقرير ثبوت التهمة على الحكم، بموجب اعترافه الشخصي بطلب رشوة”.

وجاء القرار كالتالي: “ثبوت مخالفة المرداسي للمادة 77 من لائحة الانضباط والأخلاق وعليه قررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة”.

وأضافت اللجنة: “توصي بأن تخاطب الفيفا لطلب ما يلي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من أي نشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي”.