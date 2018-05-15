ماذا قال بابلو جويدي في أولى تصريحاته بعد توليه قيادة النادي الأهلي السعودي؟

أعرب المدرب الأرجنتيني، بابلو جويدي، عن سعادته الكبيرة بالتعاقد على تدريب النادي الأهلي السعودي، رسميًا مدة موسمين.

وقال جويدي في مؤتمر صحفي عقد اليوم لتقديمه رسميًا مدربًا للراقي: “سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية في النادي الأهلي وهو واحد من أكبر الأندية على المستوى المحلي والعربي والآسيوي لدي حماس وشغف كبير للتدريب في الدوري السعودي، وهي محطة مهمة لي على المستوى المهني وأشكر إدارة النادي على تعاملها المثالي طيلة فترة المفاوضات حتى التوقيع”.

وأضاف: “شاهدت مباريات كثيرة للفريق خلال الفترة الماضية كما شاهدت مواجهتي الذهاب والإياب لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا”.

أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي الأرجنتيني بابلو جويدي، ومدير الفريق الأول الأستاذ موسى المحياني. pic.twitter.com/hUX6kHVqJC — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 15, 2018

وتابع: “عقدت جلسات متعددة مع إدارة النادي ومدير الفريق موسى المحياني للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة وكيفية الاستعداد الأمثل لها، وسأتحدث مع المسؤولين عن احتياجات الفريق عن اللاعبين المحليين والأجانب لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأردف: “علينا العمل بجماعية حتى نحقق الانتصارات والبطولات وأعرف شعبية النادي الكبيرة على جميع المستويات وأملك معلومات كافية عن النادي وكرة القدم تعتمد على التحديات والروح والعمل الجاد سنحقق الأهداف المنشودة”.

صور من المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي الأرجنتيني بابلو جويدي، ومدير الفريق الأول الأستاذ موسى المحياني. pic.twitter.com/ZBCQ8Zed88 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 15, 2018

وكانت تقارير مقربة من مجلس إدارة نادي الأهلي قد كشفت عن إعداد تقرير فني تمهيد لتقديمه للأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني الجديد للراقي.

ومن المتوقع استبعاد الثلاثي اليوناني فيتفا والبرازيلي ليوناردو سوزا والمصري مؤمن زكريا من التقرير، حيث أنه لم يقيم فيتفا وسوزا اللذين قرر النادي رحيلهما بسبب عدم انضباطهما ومشكلاتهم المالية، بجانب عدم الاقتناع بالمستوى الفني لليوناني، فيما لم ينو الراقي تجديد استعارة زكريا.