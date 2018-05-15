هدف مباراة السعودية واليونان.. سالم الدوسري يتقدم للأخضر (فيديو)

هدف مباراة السعودية واليونان.. سالم الدوسري يتقدم للأخضر (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم المنتخب السعودي على نظيره اليوناني بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي تقام بين الفريقين في إسبانيا.

وأحرز سالم الدوسري هدف السعودية الأول في الدقيقة 19 من ضربة رأسية.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018، حيث التقى مع المنتخب الجزائري وفاز عليهم بهدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في بطولة كأس العالم، في المجموعة الاولى إلى جانب منتخبات روسيا والأوروجواي ومصر.

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