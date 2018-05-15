إسبانيا تودع اللاعبين السعوديين بعد فشل التجربة

عاد اللاعبون السعوديون المعارون لأندية إسبانية إلى بلادهم، لمواصلة الاستعداد لخوض كأس العالم الشهر المقبل، بعد فشل تجربة إعارة تسعة لاعبين في الليغا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، يوم الثلاثاء، إن لاعبًا واحدًا فقط شارك لمدة عشر دقائق خلال ستة شهور هي فترة الإعارة، وكان هذا اللاعب هو فهد المولد، الذي شارك مع فريقه ليفانتي.

وانضم تسعة لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية تنافس في الليغا والدرجة الثانية في يناير/كانون الثاني، على سبيل الإعارة بعد اتفاق بين رابطة الليغا والهيئة العامة للرياضة في السعودية والاتحاد السعودي للعبة.

وكانت التجربة تهدف إلى إعداد اللاعبين للمشاركة في كأس العالم، من خلال التدريبات العملية والنظرية، وكذلك انضمام لاعبين لأندية إسبانية بشكل دائم، في حال تألقهم وتكيفهم مع الليغا.

فهد المولد

ورغم ذلك تمكن لاعب واحد فقط هو المولد من المشاركة في الليغا، إذ شارك “ميسي السعودية” بديلًا في آخر عشر دقائق من مباراة الفريق أمام ليغانيس مطلع الشهر الحالي.

واستعد نوح الموسى، لاعب ريال بلد الوليد، ومواطنه علي النمر، لاعب نومانسيا، لمغادرة البلاد والعودة إلى بلادهما، إذ لم يشارك أي منهما مع فريقه المنافس في الدرجة الثانية، وقد سمح لهما نادييهما بالعودة إلى السعودية قبل موعد انتهاء الإعارة في 30 مايو/آيار الحالي.

ولم يشارك الموسى في أي من مباريات بلد الوليد، إذ عانى من الإصابة، بينما جلس النمر بديلًا في مباراة واحدة أمام البسيط في فبراير/شباط الماضي، لكنه لم يظهر مرة أخرى رغم إصابة العديد من زملائه.

ورغم ذلك حصل نومانسيا على صفقة رعاية سعودية، نظرًا لوجود النمر، حيث تعاقد النادي مع شركة غاوي السعودية للاتصالات، وسيتلقى دعمًا اقتصاديًا منها حتى نهاية الشهر الحالي.

الدوسري وعيسى يغادران فياريال

غادر سالم الدوسري وزميله جابر عيسى فياريال، حيث لم يشارك أي منهما في أي مباراة مع فريق “الغواصات الصفراء”.

وقد غادر عيسى البلاد دون الظهور مع الفريق الثاني لفياريال، بينما شارك الدوسري مع فريق تحت 23 عامًا في فياريال بمباراة ضد آرسنال في لندن.

وغادر يحيى الشهري لاعب وسط النصر السابق وليغانيس البلاد الأسبوع الماضي، دون مشاركة أيضًا، وسيبقى الشاب مروان عثمان في النادي للمشاركة مع الفريق الثالث في النادي.

وسيعود المولد، الذي شاهد رجال المدرب باكو لوبيز يتغلبون على برشلونة 5-4 يوم الأحد الماضي، إلى السعودية للاستعداد لكأس العالم.

وأخفق عبد المجيد الصليهم في الظهور ولو مرة واحدة في تشكيلة رايو فايكانو، رغم أن النادي أظهر اهتمامًا كبيرًا بتمديد فترة إعارته، عقب نهاية الموسم الحالي، وكذلك سيغادر عبد الله الحمدان الفريق الثاني في سبورتنغ خيخون، رغم أنه شارك مع فريق الشباب في النادي.