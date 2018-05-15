بعد طلبه الرحيل.. فيتفا لاعب النادي الأهلي السعودي مطلوب في اليونان

كشفت تقارير صحفية يونانية عن أن المحترف “فيتفا تزيديس” لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، يرفض أي محاولات للبقاء في الأهلي، وأنه يود العودة من جديد إلى الكرة اليونانية، بعد خمس سنوات قضاها متنقلًا بين الكرة الإيطالية والسعودية.

وكشفت تلك التقارير أن اللاعب مطلوب في نادي آيك أثينا، نظير أقل من 700 ألف يورو في الموسم متضمنة المكافآت، في الوقت التي ذكرت فيه الصحف أن اللاعب كان يحصل من الأهلي سنويًا على 1.5 مليون يورو عدا المكافآت.

وكان اللاعب قد اشتكى للفيفا بشأن عدم حصوله على مستحقاته منذ نحو 5 أشهر، وأن حكم الفيفا سيكون لصالح اللاعب، الذي يعد حرًا في الوقت الحالي، ومن حقه التفاوض مع أي نادٍ.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم إلى الأهلي عام 2015 قادمًا من نادي جنوى الإيطالي، علمًا بأنه كان قد جدد تعاقده مع الأهلي موسمًا إضافيًا حتى عام 2019، لكن اللاعب طالب بفسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.