من هو تركي بافرط حارس نادي الاتحاد السعودي الراحل؟

صدم الوسط الرياضي السعودي؛ بعد إعلان خبر وفاة تركي بافرط، حارس نادي الاتحاد السعودي السابق، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا ينعى فيه حارسه، جاء فيه: “ينعى رئيس مجلس إدارة النادي نواف بن ناصر المقيرن باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق الفقيد تركي بافرط، رحمه الله، الذي وافته المنية اليوم…”.

وأكد المجلس أن نادي الاتحاد وجماهيره لن ينسوا الراحل وماقدمه من تضحيات وعطاء لخدمة ناديه الذي ظل عاشقًا له، قريبًا منه طيلة حياته.

ويعتبر تركي بافرط، حارس فريق الاتحاد أول حارس سعودي يترشح لوسام الملك فيصل، وكان ذلك في نهائي كأس الملك لموسم عام 1387هـ، الذي جمع الاتحاد بشقيقه النصر في ملعب الصائغ.

ونجح “بافرط” في قيادة العميد لإحراز اللقب الذهبي بعد فوزه في نهائي الكأس 5-3، وكان نجم المباراة الأول بلا منازع، حيث أطلق الملك فيصل عليه لقب “خط ماجينو المكهرب”؛ تقديرًا لنجوميته وبراعته كحارس سبق زمانه في تلك الحقبة.

كما يعد أول حارس “اتحادي” يتلقى هدية من رائد الرياضة السعودية الأمير عبدالله الفيصل، عندما أهداه سيارة بعد نيله هذا اللقب التاريخي من الملك الراحل.