التعاقد تمّ رسميًا.. من هو بابلو جويدي مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد؟ (إنفوغرافيك)

أعلن الأهلي المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي لمدة عامين اليوم الثلاثاء.

وبعد خروج الأهلي من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا أمس الإثنين كتب النادي المنتمي لمدينة جدة في حسابه على تويتر “أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني بابلو جويدي لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد لمدة موسمين”.

وأضاف الأهلي أن المدرب البالغ عمره 43 عامًا، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي سيرة المدرب الذاتية، كما هي موضحة في الإنفوغرافيك التالي..