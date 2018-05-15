رويترز تحذف خبر إيقاف السعودي فهد المرداسي مدى الحياة (صورة)

حذفت وكالة روتيرز خبرًا يفيد بإيقاف الحكم السعودي فهد المرداسي مدى الحياة ومنعه من المشاركة في كأس العالم، كما تقدمت باعتذار ووعدت بنشر قصة بديلة حال حدوث أي تطورات.

كانت الوكالة نشرت بيانًا استنادًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم دون أن يصدر شيء.

وتسبب الخبر الذي بثته رويترز في جدل واسع، حيث تم تناقل الخبر في صحف عالمية.

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في الممكلة العربية السعودية طلب رفع قضية الحكم السعودي فهد المرداسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حال ثبوت الاتهامات التي وجهت له.

وتم منع المرداسي من قيادة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تحكيميًا، بعدما وجهت له اتهامات بطلب رشى.

ووفق تقارير محلية نشرتها صحيفة الرياضية فإن المرداسي متورط في قضايا أخرى، حيث قال شهود إنهم على استعداد للشهادة ضده في قضايا مماثلة.

ولم يصدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بيان يفيد بحدوث أي تطور في قضية الحكم، منذ تحويله للنيابة الإدارية.

وكان من المفترض أن يدير المرداسي اليوم إحدى مباريات دوري أبطال آسيا، غير أنه تم استبعاده.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه يتابع قضية المرداسي دون أن يعلن أي عقوبات.