جدل حول نظرة الحارس الشخصي للملك سلمان لفواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)‎

جدل حول نظرة الحارس الشخصي للملك سلمان لفواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)‎

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أثار اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية، الجدل بسبب نظرته الغريبة وحديثه في ميكروفون الحراسة فور رؤيته لفواز القرني، حارس نادي الاتحاد السعودي، في نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي.

الجدل بسبب وجود روايتين حول الأمر، الأولى تؤكد أن فواز القرني لم يكن يحمل بطاقة تعريف كما هو الحال مع الجميع، فأراد الحارس الشخصي التأكد من هويته.

الرواية الثانية تقول، وفق الإعلامي إبراهيم بن ناهض، إن الفغم وقعت عينه على فواز القرني عند مصافحته للملك سلمان وهو يمارس سلوكًا غير لائق، وبادر مسرعًا بالإشارة إلى ذلك للمعنيين للتعامل مع هذا الموقف.

ولم يشارك فواز القرني في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي؛ بسبب إصابته في التدريب الأخير قبيل انطلاق المباراة.

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