جدل حول نظرة الحارس الشخصي للملك سلمان لفواز القرني حارس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)‎

أثار اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية، الجدل بسبب نظرته الغريبة وحديثه في ميكروفون الحراسة فور رؤيته لفواز القرني، حارس نادي الاتحاد السعودي، في نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي.

الجدل بسبب وجود روايتين حول الأمر، الأولى تؤكد أن فواز القرني لم يكن يحمل بطاقة تعريف كما هو الحال مع الجميع، فأراد الحارس الشخصي التأكد من هويته.

الرواية الثانية تقول، وفق الإعلامي إبراهيم بن ناهض، إن الفغم وقعت عينه على فواز القرني عند مصافحته للملك سلمان وهو يمارس سلوكًا غير لائق، وبادر مسرعًا بالإشارة إلى ذلك للمعنيين للتعامل مع هذا الموقف.

للتوضيح : بالنسبه ل الفيديو المنتشر حق فواز القرني الهرجه ومافيها انو البطاقه التعريفيه للاعب كانت داخل السويتر .. و الفغم يحسبو مو لاعب الي طلع ولما اتكلم ب الجهاز كان يبغا يتاكد انو لاعب وبينو للفغم انو هذا اللاعب فواز القرني #الاتحاد #فواز_القرني pic.twitter.com/XRSsgVSgHy — حمتو الصبحي .. بطل كأس الملك ???? (@HamatooALsubhi) ١٤ مايو ٢٠١٨

اهبل هذا #فواز_القرني على باله مسلم على واحد من عيال الشارع.!؟

هذا الملك ودامك واصل الى مرحله عدم احترام الرجل الاول في الدوله الملك نقول عليك السلام…،،

نطالب عقوبه صارمه او الشطب

وبنشوف بلوتو وش بيسوي @Turki_alalshikh pic.twitter.com/0wqQ3U6u5c — الدختور دعيج #ياسر (@5m1990) ١٤ مايو ٢٠١٨

ولم يشارك فواز القرني في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي؛ بسبب إصابته في التدريب الأخير قبيل انطلاق المباراة.