إقامة مباراة تجمع “أساطير العراق والسعودية” ببغداد خلال شهر رمضان

اتفق وزير الشباب والرياضة العراقي، عبدالحسين عبطان، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على إقامة مباراة لكرة القدم تجمع أساطير العراق والسعودية في بغداد، خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال حضور عبطان وآل الشيخ اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار عبطان إلى أن اللقاء الكروي الكبير سيقام على ملعب الشعب الدولي دعمًا لرفع الحظر عن العاصمة بغداد، ولاسيما أن المملكة العربية السعودية سبق وأن شاركت في ملف رفع الحظر عن الكرة العراقية، في مباراة ودية رائعة بين المنتخبين أقيمت على ملعب البصرة الدولي في شهر فبراير/ شباط الماضي وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

من جهته، أكد تركي آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعمها لمساعي العراق في رفع الحظر الكلي عن الملاعب الرياضية. ‎