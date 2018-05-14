تقارير.. أدلة جديدة قد تدين الحكم السعودي فهد المرداسي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن أحد رؤساء الأندية السابق أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه مستعد للشهادة في قضية الحكم الدولي فهد المرداسي، مؤكدًا أن لديه حالات تدينه بشدة.

وبحسب ما نقلت “الرياضية”، عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، فإن مصادر كشفت للصحيفة، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، تلقى اتصالاً من رئيس سابق لأحد الأندية الكبيرة أبلغه عن 3 حالات سابقة مع الحكم ،القضية مشابهة لقصته الأخيرة وأن الرئيس السابق مستعد للشهادة في ذلك.

وأضافت الصحيفة: “الحكم اعترف بعدد من القضايا السابقة أيضًا والتي قد تطيح بأطراف عدة أخرى، وتشير المصادر أيضًا إلى أن رئيس هيئة الرياضة وجه بتحقيق عاجل وفاحص في أحداث وتفاصيل مباراة فريقي هجر والطائي”.

واستبعد الاتحاد السعودي للعبة بشكل مفاجئ المرداسي، وهو واحد من خمسة حكام عرب سيشاركون في إدارة مباريات كأس العالم في روسيا، من إدارة مباراة نهائي كأس الملك التي فاز فيها الاتحاد على الفيصلي 3-1 بعد وقت إضافي، يوم السبت.

وأمر الاتحاد السعودي بإحالة المرداسي للمباحث الإدارية، ولم يعلق المرداسي أو أحد محاميه على القضية حتى الآن.