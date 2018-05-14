هل يتولى إدارة القنوات الرياضية السعودية؟.. وليد الفراج يلمح إلى انتهاء رحلته مع “أكشن يا دوري” (فيديو)

ألمح الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، إلى رحيله عن برنامج “أكشن يا دوري”، الذي كان يقدمه عبر قناة “إم بي سي أكشن”، مع نهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال الفراج في ختام حلقة، أمس الأحد، من برنامجه: “انتهى موسمنا وهذه الحلقة الأخيرة، ولا أعلم أنلتقي الموسم المقبل أم لا؟، شكرًا لكل من ساعدنا وتابعنا، وأعتذر لكل من أغضبته”.

وأضاف: “أتعرض لحملات تشويه أطرافها خاصة في السوشيال ميديا وغالبًا هم أطراف غير سعودية ويدخلون وسط حراك الجمهور السعودي ويحاولون التصعيد ضد الإعلاميين الرياضيين، وأشكر كل رؤساء الأندية على دعمهم، وشكرًا لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على سعة صدره وتحمل العديد من الصعاب، وكان متفهمًا وداعمًا حقيقيًا، إذا كنت غلطت سامحوني، وقد بذلت كل ما أستطيع لأقدم لكم خدمة تلفزيونية ممكنة”.

وتداول عدد من الحسابات السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر، أنباء تفيد بتعيين وليد الفراج مديرًا للقنوات الرياضية السعودية KSA SPORT، خلفًا لغانم القحطاني.

ويُعد الإعلامي الرياضي وليد الفراج من أبرز الإعلاميين السعوديين، ولا سيما في المجال الرياضي، وقد اشتهر ببرنامجه “أكشن يا دوري” الذي يقدمه عبر قناة “إم بي سي أكشن” السعودية.

وليد الفراج مديرا للقنوات الرياضيه بديلا السابق احلئ خبر هذا الصباح مبروك ابو بدر — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) May 13, 2018

وحصل “الفراج” على دورات ودراسات تخصصية في مجال الإعلام بمصر منذ تخرجه، وتدرج في عدد من الوظائف الصحفية منذ عام 1985، وقد بدأ رحلته التلفزيونية في عام 1998.